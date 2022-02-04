Нацгвардієць Артемій Рябчук змінив адвоката і відмовився від усіх свідчень

21-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, підозрюваний у стрілянині на Південмаші у Дніпрі, змінив адвоката на приватного. Після цього він відмовився від усіх свідчень, даних напередодні.

Фотографію заяви, власноруч написаної Артемом, опублікував колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Кошти на приватного адвоката, за інформацією Ігоря Мосійчука, нацгвардійцю допомогли зібрати “завдяки підтримці громадськості”.

За словами 21-річного військового, він відмовився від усіх показань, оскільки надавав їх під примусом та погрозами.

Починаючи з 27 січня, Артемій Рябчук перебуває в СІЗО. Суд обрав йому такий запобіжний захід, не залишивши можливості внесення застави.

Стрілянина у Дніпрі

Близько 4.00 ранку 27 січня Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців Нацгвардії України з автомата Калашникова. Напад на караул стався під час видачі зброї. Того ранку п’ятеро осіб загинуло, ще п’ятеро було поранено.

Окрім військовослужбовців, у стрілянині в Дніпрі загинула цивільна жінка-консьєрж, яка відмовилася пропускати озброєного солдата на прохідній.

Захопивши зброю та додаткові магазини до АК-47, Артемій втік з території заводу Південмаш, де й була розташована його військова частина.

21-річного солдата затримали того ж дня. Йому вручили повідомлення про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів) КК України.

У межах досудового розслідування Артем повинен пройти експертизу на виявлення алкоголю в крові. Ще один експерт визначить психічний стан військовослужбовця на момент скоєння злочину.