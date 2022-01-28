Отправьте меня в СИЗО: нацгвардеец Артемий Рябчук признал свою вину перед судом

21-летний Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле нацгвардейцев на Южмаше, признал свою вину.

По состоянию на вечер 28 января судья Кировского райсуда Днепра избирает ему меру пресечения. Нацгвардиец заявил, что ему искренне жалко тех людей, кто пострадал от его поступка.

Артемий Рябчук также обратился к судье с просьбой отправить его в следственный изолятор.

– Я виноват и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать те времена, 26-27 января. После задержания до поздней ночи я все рассказал следователю и прокурору. Мое единственное желание – не отправлять меня на гауптвахту, а в СИЗО. Это все, – сказал он.

Текст обращения к судье подозреваемый читал с листка. Судья ответил ему, что позиция понятна, однако окончательное решение о мере пресечения еще не принято.

21-летний Артем Рябчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

Около 4.00 27 января нацгвардеец расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова. В то утро пять человек погибли, еще пятеро были ранены.

В рамках досудебного расследования Артем должен пройти экспертизу по выявлению алкоголя в крови. Еще один эксперт определит психическое состояние военнослужащего к моменту совершения преступления.