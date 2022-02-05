С начала сегодняшних суток, 5 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщают в штабе ООС.
По состоянию на 11.00 пророссийские формирования один раз нарушили режим прекращения огня.
В сторону Пищевика оккупанты вели обстрел из стрелкового оружия.
— В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние здоровья – удовлетворительное, — говорится в сообщении штаба.
Также военные уверяют, что криминогенная ситуация в районе проведения ООС оценивается как стабильная. Так, вчера подразделения полиции обнаружили одного человека в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.
За сутки, 3 февраля, и по состоянию на 07.00 4 февраля в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
2 февраля российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреляли из беспилотника контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области.
Фото: штаб ООС