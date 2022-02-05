С начала сегодняшних суток, 5 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщают в штабе ООС.

По состоянию на 11.00 пророссийские формирования один раз нарушили режим прекращения огня.

В сторону Пищевика оккупанты вели обстрел из стрелкового оружия.

— В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние здоровья – удовлетворительное, — говорится в сообщении штаба.

Также военные уверяют, что криминогенная ситуация в районе проведения ООС оценивается как стабильная. Так, вчера подразделения полиции обнаружили одного человека в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.

За сутки, 3 февраля, и по состоянию на 07.00 4 февраля в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

2 февраля российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреляли из беспилотника контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области.

Фото: штаб ООС