За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 07.00 4 февраля в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

– Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – подчеркнули в штабе.

Без обстрелов в зоне ООС были, в частности, и сутки 26 января.

2 февраля российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, боевики обстреляли из беспилотника контрольный пункт въезда-выезда Гнутово в Донецкой области.

Осколок ВОГ-17 попал в украинского военного. Спасло бойца от ранения удостоверение, что было в кармане.

Источник: Штаб ООС

Фото: ОТУ Схід