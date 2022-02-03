Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Гнутово Донецкой области.
Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат.
Выстрел боевики сбросили с ВОГ-17.
Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов в направлении Талаковки.
Из ручных противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Песков.
Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Всего в течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 07.00 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Источник: Штаб ООС