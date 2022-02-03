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Факты / Украина

Боевики обстреляли с помощью беспилотника КПВВ в Донецкой области

Татьяна Забожко редактор ленты
Боевики обстреляли с помощью беспилотника КПВВ в Донецкой области

Российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Гнутово Донецкой области.

Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат.

Выстрел боевики сбросили с ВОГ-17.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов в направлении Талаковки.

Из ручных противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Песков.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Всего в течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07.00 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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