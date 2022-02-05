З початку сьогоднішньої доби, 5 лютого, у зоні проведення операції Об’єднаних сил поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляють у штабі ООС.

Станом на 11.00 проросійські формування один раз порушили режим припинення вогню.

У бік Пищевика окупанти вели обстріл зі стрілецької зброї.

– Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний, – йдеться у повідомленні штабу.

Також військові запевняють, що криміногенна ситуація в районі проведення ООС оцінюється як стабільна. Так, вчора підрозділи поліції виявили одну особу на причетність до збройних формувань Російської Федерації.

Упродовж доби, 3 лютого, та станом на 07.00 4 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

2 лютого російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню. Бойовики обстріляли із безпілотника контрольний пункт в’їзду-виїзду Гнутове на Донеччині.

Фото: штаб ООС