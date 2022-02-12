Минулої доби, 11 лютого, російські-окупаційні війська сім разів порушували режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, біля Мар’їнки російські найманці скинули з безпілотника постріл ВОГ-17. У напрямку Невельського ворог двічі стріляв зі стрілецької зброї. А на околицях Пісків окупанти двічі обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкиного проросійські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїна госпіталізували, його стан – задовільний.

Варто зазначити, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, проте не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Противник зупинив свої обстріли.

Станом на 11.00 12 лютого зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку проросійських найманців. Втрат та поранень серед військовослужбовців ООС немає.