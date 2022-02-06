Российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. На Донбассе в результате вражеских действий двое украинских военнослужащих получили ранения.
Наши бойцы находятся в лечебных заведениях. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.
Враг обстрелял несколько населенных пунктов. Среди них – села Павлополь, Пески, Пищевик и Березово.
В Павлополе боевики применили два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела. В штабе ООС предположили, что это могла быть осколочная граната ВОГ-17. В результате взрыва осталось поврежденным здание школы.
Оккупанты дважды обстреляли Пищевик из стрелкового оружия, Пески – из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а Березово – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе ООС отметили, что благодаря усилиям украинских защитников рубежи остались прежними. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
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