Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий украинский военнослужащий получил ранение.

В настоящее время боец ​​находится в лечебном заведении. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

В общей сложности враг дважды обстрелял населенный пункт Пески и один раз — Южное.

Вблизи Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия, когда позиции украинских военных в Южном российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

В сводке штаба ООС подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Напомним, в течение 7-8 февраля в Украину прибудут с визитом министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. В программе визита – поездка министров в зону проведения ООС на Донбассе.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС