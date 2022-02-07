Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий украинский военнослужащий получил ранение.
В настоящее время боец находится в лечебном заведении. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.
В общей сложности враг дважды обстрелял населенный пункт Пески и один раз — Южное.
Вблизи Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия, когда позиции украинских военных в Южном российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
В сводке штаба ООС подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Напомним, в течение 7-8 февраля в Украину прибудут с визитом министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. В программе визита – поездка министров в зону проведения ООС на Донбассе.
Источник: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС