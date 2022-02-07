Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Ситуация на Донбассе: оккупанты ранили военного ВСУ и обстреляли Пески и Южное

Илья Нежигай редактор ленты
ООС, Донбас, війна на Донбасі

Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий украинский военнослужащий получил ранение.

В настоящее время боец ​​находится в лечебном заведении. Врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

В общей сложности враг дважды обстрелял населенный пункт Пески и один раз — Южное.

Вблизи Песков боевики открывали огонь из стрелкового оружия, когда позиции украинских военных в Южном российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

В сводке штаба ООС подчеркнули, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Напомним, в течение 7-8 февраля в Украину прибудут с визитом министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. В программе визита – поездка министров в зону проведения ООС на Донбассе.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка