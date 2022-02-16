Праздновали день влюбленных: на Хмельнитчине школьник забил до смерти подругу своего отца

В Хмельницкой области задержан школьник, подозреваемый в убийстве 55-летней женщины. Она дружила с отцом мальчика, который впоследствии помог сыну избавиться от тела погибшей.

Инцидент произошел в Дунаевцах. Утром 15 февраля местные жители обнаружили изуродованный труп женщины около мусорки.

Во время проведения первоочередных следственных действий все подозрения пали на 14-летнего парня, который накануне вместе с отцом принимал женщину в своем доме.

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Убил из-за сигарет

Задержанный подросток был допрошен в присутствии педагога. Парень признался в содеянном и объяснил, что убил женщину из-за сигарет, которые она якобы взяла у него без разрешения.

На день влюбленных, 14 февраля, отец школьника пригласил 55-летнюю знакомую к себе домой. Втроем они целый вечер распивали спиртные напитки, после чего мужчина первым пошел спать.

В это время между гостьей и 14-летним подростком возник конфликт. Когда женщина после замечаний продолжала курить в комнате, парень набросился на нее со сковородкой.

В результате ударов пострадавшая упала на пол, и школьник продолжил ее бить деревянной скалкой. Не замечая, что женщина уже не дышит, он швырнул в нее сковородкой и ушел из дома.

Отец подростка, проснувшись на следующее утро, нашел гостю мертвой в луже крови у входной двери в коридоре. Он решил скрыть преступление, поэтому вынес тело женщины на помойку и вернулся домой.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. До избрания меры пресечения подросток будет находиться в СИЗО.

Также рассматривается вопрос привлечения к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка. Станет ли отец школьника его соучастником, пока неизвестно.

В полиции подчеркнули, что уголовная ответственность за совершение особо тяжких преступлений наступает как раз с 14-летнего возраста. Если суд докажет вину подростка, ему грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой.