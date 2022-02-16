У Хмельницькій області затримали школяра, підозрюваного у вбивстві 55-річної жінки. Вона товаришувала з батьком хлопчика, який згодом допоміг сину позбавитися тіла загиблої.

Інцидент стався у Дунаївцях. Вранці 15 лютого місцеві мешканці знайшли понівечений труп жінки поблизу смітника.

Під час проведення першочергових слідчих дій усі підозри впали на 14-річного хлопця, який разом із батьком приймав жінку у своєму будинку.

Святкували день закоханих: на Хмельниччині школяр забив до смерті подругу свого батька / 2 фотографии

Вбив через цигарки

Затриманого підлітка допитували в присутності педагога. Хлопець зізнався у скоєному і пояснив, що вбив жінку через цигарки, які вона нібито взяла у нього без дозволу.

На день закоханих, 14 лютого, батько школяра запросив 55-річну знайому до себе додому. Утрьох вони цілий вечір розпивали спритні напої, після чого чоловік першим пішов спати.

Саме тоді між гостею та 14-річним підлітком виник конфлікт. Коли жінка після зауважень все одно продовжувала палити у кімнаті, хлопець накинувся на нею зі сковорідкою.

Внаслідок ударів постраждала впала на підлогу, і школяр продовжив її бити дерев’яною качалкою. Не помічаючи, що жінка вже не дихає, він шпурнув у неї сковорідкою і пішов з дому.

Батько підлітка, прокинувшись наступного ранку, знайшов гостю мертвою у калюжі крові біля вхідних дверей у коридорі. Він вирішив приховати злочин, тому виніс тіло жінки на смітник недалеко від свого будинку і повернувся додому.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. До обрання запобіжного заходу підліток перебуватиме в СІЗО.

Також розглядається питання щодо притягнення до відповідальності батьків за невиконання обов’язків по догляду та вихованню дитини. Чи стане батько школяра його співучасником, наразі невідомо.

У поліції підкреслили, що кримінальна відповідальність за вчинення особливо тяжких злочинів наступає якраз із 14-річного віку. Якщо суд доведе вину підлітка, йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами.