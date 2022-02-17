Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Один зі снарядів влучив у стіну будівлі.

Троє працівників закладу дістали контузії. Про це розповів глава Станично-Луганської селищної Військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

Снаряд окупантів потрапив у стіну дитячого садочка. За його словами, постраждали сторож, прачка та помічниця вихователя.

Їх направили до медичного закладу, постраждалі перебувають у шоковому стані. На щастя, серед дітей поранених та травмованих немає, тому що снаряд потрапив у стіну музичної зали, де не проводили заняття.

За його інформацією, снаряд влучив у стіну будівлі дитячого садочка. Зараз всіх дітей, які ходять до закладу, забрали батьки.

Обстріл дитячого садочка у Станиці Луганській: що відомо про постраждалих / 4 фотографии

Фото: Гуманітарна місія Проліска

Зінченко розповів, що українська сторона попросила про режим припинення вогню, однак відповіді від окупантів не було.

У штабі ООС зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджена комунальна інфраструктура – частина населеного пункту залишилася без електроенергії. Українські військовослужбовці змогли оперативно евакуювати місцевих жителів в укриття.

Вранці 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Внаслідок цього постраждали троє працівників закладу, діти не травмувалися.

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Джерело: Суспільне