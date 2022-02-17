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Факты / Видео / Украина / Политика

Украинская разведка не подтвердила отведение российских войск от границ

Петр Демьянчук Юля Захарченко редактор ленты

Украинская разведка не подтверждает, что Россия увела войска от наших государственных границ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью иностранному агентству он отметил: Украина поверит в деэскалацию, если Россия выведет войска. Речь идет и об армии на территории Беларуси, где якобы состоялись совместные учения с Российской Федерацией.

Російський військовий

Фото: Depositphotos

Накануне Министерство обороны России опубликовало видео, в котором якобы часть войск, участвовавших в учениях на территории временно оккупированного Крыма, возвращается через Керченский мост в места постоянной дислокации.

Однако правительство Украины и стратегические партнеры не верят в заявления Кремля, поскольку вывод армии от границ не наблюдается.

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Кроме того, в иностранных СМИ появилась информация, что, вероятно, Россия увеличила количество военных возле украинских границ. Речь идет о 7 тыс. военнослужащих, частично прибывших 16 февраля.

В СМИ отмечают увеличение количества ложных сообщений и фейков в инфопространстве, которые Российская Федерация может использовать как повод для масштабного вторжения на территорию Украины.

Служба безопасности Украины за два последних месяца зафиксировала более 100 кибератак, посредством которых иностранные спецслужбы способствуют информационному наступлению на государство.

Президент Америки Джо Байден пригрозил Кремлю в случае вторжения в Украину разрушительными санкциями, которые нанесут непоправимый ущерб России.

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