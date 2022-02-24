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Факты / Украина / Общество

Счастье находится под контролем украинских военных, боевики попали в плен — штаб ООС

Юля Захарченко редактор ленты
Счастье находится под контролем украинских военных, боевики попали в плен — штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают атаковать территорию Украины. Наши защитники оперативно реагируют на обстановку и дают отпор противнику.

— Трудные бои длятся за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы Российской Федерации неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны, — говорится в сообщении штаба ООС.

В настоящее время город Счастье в Луганской области находится под полным контролем украинских военных. Во время боев боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике, отступив от атаки.

По данным штаба Операции объединенных сил, в плен к нашим военным попали российские оккупанты.

Вооруженные силы Украины отразили нападение российско-оккупационных войск на въезде в город Харьков. Украинская армия уничтожила российскую военную технику.

Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский призвал граждан помогать украинской армии и становиться донорами крови.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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