Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував кілька відео, на яких видно підбитий російський військовий гелікоптер.

Відео радник опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього, Антон Геращенко повідомив, що поліціянти затримали чоловіка поряд зі збитим гелікоптером.

За словами радника, цей чоловік намагався видати себе за українця.

– При ньому виявлені записи та спеціальні прилади, що свідчать про те, для чого його закинули до нас, – сказав Геращенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, 0 5.00 Росія почала військове вторгнення на Донбас та по периметру державного кордону.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія завдала більш ніж 80 ракетних ударів по об’єктах поблизу Києва та в інших містах України.

У Херсонській ОДА повідомили, що російські війська окупували частину території області, зокрема взяли Генічеськ, Олешки, Каховку та інші населені пункти.

Фото: Антон Геращенко