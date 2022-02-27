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Пожар под Васильковом: распространения огня нет — ГСЧС

Марта Бондаренко редактор ленты
Пожар под Васильковом: распространения огня нет — ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщают, что угрозы распространения огня на нефтебазе КЛО под Васильковом нет.

Так, 27 февраля примерно в 01.00 вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела произошло возгорание нефтехранилища на базе КЛО.

В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, огонь не распространяется. Угроза для людей отсутствует.

— Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут введены на тушение после окончания обстрелов, — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В свою очередь, в Укрзалізниці заявили, что вывезли 23 вагона-цистерны горючего из нефтебазы в Василькове.

— Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли сверхважное горючее для обороны нашей страны, — подчеркнули в УЗ.

Пожар на нефтебазе под Васильковом произошел после попадания в один из резервуаров с топливом.

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Источники: Укрзализныця, ГСЧС

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