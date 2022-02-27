Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Пожежа під Васильковом: розповсюдження вогню немає – ДСНС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пожежа під Васильковом: розповсюдження вогню немає – ДСНС

Рятувальники ДСНС повідомляють, що загрози розповсюдження вогню на нафтобазі КЛО, що під Васильковом, немає.

Так, 27 лютого приблизно о 01.00 поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу сталося загоряння нафтосховища на базі КЛО.

Наразі горіння відбувається в межах обвалування, вогонь не розповсюджується. Загроза для людей відсутня.

– Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Своєю чергою, в Укрзалізниці заявили, що вивезли 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові.

– Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни, – наголосили в УЗ.

 

Читайте
У мережі з'явилось відео масштабної пожежі на нафтобазі під Васильковом

Джерела: Укрзалізниця, ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка