Рятувальники ДСНС повідомляють, що загрози розповсюдження вогню на нафтобазі КЛО, що під Васильковом, немає.

Так, 27 лютого приблизно о 01.00 поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу сталося загоряння нафтосховища на базі КЛО.

Наразі горіння відбувається в межах обвалування, вогонь не розповсюджується. Загроза для людей відсутня.

– Підрозділи ДСНС приведені у готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, створено резерв Кіровоградської і Черкаської області до 200 осіб і 50 одиниць техніки ДСНС.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Своєю чергою, в Укрзалізниці заявили, що вивезли 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові.