Камеры наблюдения, установленные на тепловозе, что проезжал в десятках метров от горящих резервуаров с топливом на нефтебазе под Васильковом, зафиксировали уникальные кадры.
За считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва представителям автозаправки удалось спасти 15 вагонов с дизельным топливом и восемь вагонов с газом.
– Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, Киевэнерго, Киевпастранс и других, кто не дает Киеву упасть и “держит небо”, – отметили представители сети автозаправок.
Ночью 27 февраля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки под Васильковом.
Пожар на нефтебазе под Васильковом произошел после попадания в один из резервуаров с топливом.
Напомним, что это не единственная техногенная катастрофа, которую ночью 27 февраля устроили российско-оккупационные войска, которые уже четвертые сутки осуществляют открытую широкомасштабную атаку на Украину.
В частности, в Харькове взорвали газопровод.
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Источник: KLO