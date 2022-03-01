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Факты / Украина

Истребители и Буки: какую вражескую технику за минувшие сутки уничтожила наша авиация

Марта Бондаренко редактор ленты
Истребители и Буки: какую вражескую технику за минувшие сутки уничтожила наша авиация

Украинские Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки, 28 февраля, уничтожили пять вражеских истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, украинские асы вблизи Васильков и Броваров перехватили и сбили два российских самолета. Зенитные ракетные дивизионы С-300 уничтожили три самолета оккупантов. То есть в итоге – пять истребителей РФ.

У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет российского врага.

— Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника Киевской и Житомирской, — сообщают в Генштабе.

В Черниговской области и близ Бердянска бомбардировщики Су-24м нанесли по меньшей мере четыре удара, уничтожив вражеские танковые колонны, колонны механизированной техники, автоколонны с горюче-смазочными материалами.

С помощью беспилотников Bayraktar TB2 удалось уничтожить танк российского врага и два зенитных ракетных комплекса Бук.

Правительство Австралии подписало соглашение о выделении около $70 млн на поставку оружия, включающего ракеты и боеприпасы, для Украины.

Канада направит в Украину системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы.

Украина дополнительно получит 70 самолетов для нашей армии от партнеров. Речь идет о Миг-29 и Су-25.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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