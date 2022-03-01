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У Василькові під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі

Юлія Соколова редакторка стрічки
У Василькові під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі

У місті Васильків (Київська область) під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі.

Про це поінформувала в своєму відеозверненні мер міста Наталія Баласинович.

– У результаті ракетних обстрілів (постраждав, – Ред.) п’ятиповерховий будинок у Василькові. За наявною у мене інформацією, є двоє загиблих і троє постраждалих, яких вже доставили до лікарні, – розповіла Баласинович.

У зв’язку з цим вона закликала місцевих жителів залишатися в укриттях.

Крім того, за інформацією Баласинович, в селищі Калинівка (Васильківський район) унаслідок влучення ракети були зруйновані три приватні будинки. Інформація про можливі жертви чи постраждалих зараз з’ясовується.

– За інформацією сусідньої громади, у селищі Калинівка в результаті потрапляння ракети зруйновано три приватні будинки. Наразі інформація про жертви там не відома, – заявила Баласинович.

За інформацією ДСНС України, напередодні у Василькові під час ворожих обстрілів був зруйнований п’ятиповерховий гуртожиток. Виникло загоряння на площі 15 кв. м. У ДСНС зазначали, що жертв та постраждалих у будівлі немає.

А в Генштабі ЗСУ поінформували, що Повітряні сили ЗСУ за минулу добу перехопили та збили поблизу Василькова та Броварів два російські літаки.

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