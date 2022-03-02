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Факты / Происшествия

В Сумской области враг минует брошенную технику

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Сумской области враг минует брошенную технику

В Сумской области оккупанты минуют брошенную технику. Сейчас уже есть погибший местный житель, пытавшийся проникнуть в заброшенную вражескую технику.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

— По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минует брошенную технику! – отметили в Центре.

В частности, 28 февраля возле села Штеповка Сумской области враг заминировал боевую технику.

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— При попытке проникновения в нее погиб местный житель, — заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Там добавили, чтобы люди без необходимости не трогали вражескую технику и другие их вещи.

— Будьте бдительны и крайне осторожны! Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам! — отметили в Центре.

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Фото: Дмитрий Живицкий

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