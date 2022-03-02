В Сумской области Байрактар уничтожил около 180-ти единиц вражеской техники.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

— Возле села Пустовойтовка Роменского района обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – гряды, — отметил губернатор.

Около села Бишкинь уничтожено около 100 единиц вражеской техники. Преимущественно там были танки и БТР.

— Сегодня мы – едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы – единственный фронт. Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе, – заявил Дмитрий Живицкий.

Байрактар – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Если простыми словами, то это беспилотник, сбрасывающий бомбы.