Число погибших от российского ракетного удара по телевизионной башне возле Ровно возросло с девяти до 19 человек.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.
— По состоянию на 8.30 у нас 19 погибших и девять раненых. Однако это еще не окончательная цифра. Спасатели работают. Через несколько часов уже разблокируют всю территорию, – отметил Виталий Коваль.
Что касается вещания, глава ОВА сообщил, что в области разблокирован доступ к спутниковому вещанию. Восстановили доступ к кабельному телевидению.
Кроме того, сейчас Ровенская область является гуманитарным хабом — регион принимает помощь из-за границы, здесь ее сортируют и в дальнейшем отправляют в те области, где есть необходимость.
Многие украинцы, переехавшие в Ровенскую область, уже устраиваются на местные предприятия.
Накануне сообщалось, что жертвами авиаудара по телевышке стали девять человек. Раненых также изначально было девять.
Фото: Виталий Коваль