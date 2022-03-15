Число погибших от российского ракетного удара по телевизионной башне возле Ровно возросло с девяти до 19 человек.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы.

— По состоянию на 8.30 у нас 19 погибших и девять раненых. Однако это еще не окончательная цифра. Спасатели работают. Через несколько часов уже разблокируют всю территорию, – отметил Виталий Коваль.

Что касается вещания, глава ОВА сообщил, что в области разблокирован доступ к спутниковому вещанию. Восстановили доступ к кабельному телевидению.

Кроме того, сейчас Ровенская область является гуманитарным хабом — регион принимает помощь из-за границы, здесь ее сортируют и в дальнейшем отправляют в те области, где есть необходимость.

Многие украинцы, переехавшие в Ровенскую область, уже устраиваются на местные предприятия.

Накануне сообщалось, что жертвами авиаудара по телевышке стали девять человек. Раненых также изначально было девять.

Фото: Виталий Коваль