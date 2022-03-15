Кількість загиблих від ворожого ракетного удару по телевізійній вежі біля Рівного зросла з дев’яти до 19 людей.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали.

– Станом на 8.30 ми маємо 19 загиблих та дев’ятеро поранених. Проте це ще не остаточна цифра. Рятувальники працюють. Через кілька годин вже розблокують усю територію, – зазначив Віталій Коваль.

Що стосується мовлення, очільник ОВА повідомив, що в області розблокували доступ до супутникового мовлення. Відновили доступ до кабельного телебачення.

Крім того, наразі Рівненщина є гуманітарним хабом – регіон приймає допомогу з-за кордону, тут її сортують і надалі відправляють у ті області, де є потреба.

Багато українців, які переїхали у Рівненську область, уже влаштовуються на місцеві підприємства.

Напередодні повідомлялося, що жертвами авіаудару по телевежі стали дев’ять людей. Поранених спочатку було теж дев’ятеро.

Фото: Віталій Коваль