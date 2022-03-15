В ночь на вторник, 15 марта, российские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре, спровоцировав масштабные разрушения его инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его данным, враг нанес два ракетных удара, в результате которых повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта и терминал.

– Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление, — подчеркнул Резниченко.

Как сообщил начальник управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, разрушенная взлетно-посадочная полоса теперь не пригодна для эксплуатации.

По его данным, к счастью, погибших в результате вражеского авиаудара нет.

– Ночью атаковали аэропорт в Днепре. Враг нанес два ракетных удара. Спасатели установили, что разрушена взлетно-посадочная полоса. Теперь она не пригодна для эксплуатации. Также сильно повреждено здание аэропорта: стены, окна, терминал. Погибших нет, – отметил Кульбач.

По его словам, на устранение разрушений уйдет много времени и ресурсов, поскольку повреждения инфраструктуры аэропорта – масштабные.

Кульбач добавил, что согласно предварительной версии обстрел производился из ракетных комплексов Искандер.

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Как проинформировали в Офисе генпрокурора, войска РФ совершили целенаправленный ракетный обстрел аэропорта Днепра около 3.00 15 марта. В результате обстрела один человек получил ранение.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, война в Украине длится уже 20-е сутки. По состоянию на вторник, 15 марта, российские войска не прекращают обстрел мирных населенных пунктов Украины. Так, враг снова обстрелял Киев. В Подольском районе столицы боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом. А в районе Осокорков вражеские боеприпасы попали в двухэтажный частный жилой дом.

В Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом погибли два человека.

В городе Рубежное (Луганская область) российские войска обстреляли городскую больницу и три школы.

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Источник: Валентин Резниченко, Андрей Кульбач

Фото: International Airport Dnipro