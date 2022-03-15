У ніч на вівторок, 15 березня, російські війська нанесли ракетні удари по міжнародному аеропорту в Дніпрі, спричинивши масштабні руйнування його інфраструктури.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, ворог наніс два ракетні удари, внаслідок яких пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту та термінал.

– Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення, – наголосив Резніченко.

Як поінформував начальник управління ДСНС у Дніпропетровській області, Андрій Кульбач, зруйнована злітно-посадкова смуга тепер не придатна для експлуатації.

За його даними, на щастя, загиблих унаслідок ворожого авіаудари немає.

– Вночі атакували аеропорт у Дніпрі. Ворог наніс два ракетні удари. Рятувальники встановили, що зруйнована злітно-посадкова смуга. Тепер вона не придатна для експлуатації. Також сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал. Загиблих немає, – зазначив Кульбач.

За його словами, на усунення руйнувань піде багато часу та ресурсів, оскільки пошкодження інфраструктури аеропорту – масштабні.

Кульбач додав, що, згідно з попередньою версією, обстріл здійснювався з ракетних комплексів Іскандер.

Станом на вівторок, 15 березня, російські війська не припиняють обстріли мирних населених пунктів України. Так, ворог знову обстріляв Київ. У Подільському районі столиці боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок. А в районі Осокорків ворожі боєприпаси влучили у двоповерховий приватний житловий будинок.

Водночас у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу у шістнадцятиповерховий житловий будинок загинули двоє людей.

У місті Рубіжне (Луганська область) російські війська обстріляли міську лікарню та три школи.

Джерело: Валентин Резніченко, Андрій Кульбач

Фото: International Airport Dnipro