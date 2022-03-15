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Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший

15 марта российские войска снова обстреляли Киев. В Подольском районе столицы боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом.

В результате этого произошло возгорание с 1 по 5 этаж. В 06.46 пожар локализовали, а в 06.51 — ликвидировали. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спасла одного человека, которого госпитализировали в больницу.

Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший / 4 фотографии

Также в результате обстрела 15 марта в районе Осокорков боеприпасы попали в двухэтажный частный жилой дом.

Он загорелся. В 05.57 огонь локализовали на площади 10 кв. м, а в 06.40 – ликвидировали. По информации спасателей, жертв и пострадавших нет.

Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший / 4 фотографии

В Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05.36 огонь локализовали.

Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший / 3 фотографии

Также в Святошинском районе боеприпас попал в шестнадцатиэтажный жилой дом. На месте спасатели нашли тела двух погибших, 27 граждан спасли.

Российские войска обстреляли жилые дома в Киеве — есть погибшие и пострадавший / 5 фотографий

14 марта российские захватчики также обстреляли Киев. В Оболонском районе столицы вражеский артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

По информации ГСЧС, погиб человек, эвакуировали из дома 63 жителя. Также 14 марта российские военные обстреляли в Киеве завод Антонов.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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