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В Николаеве оккупанты обстреляли 9-этажное админздание, есть травмированные

Марта Бондаренко редактор ленты
В Николаеве оккупанты обстреляли 9-этажное админздание, есть травмированные

В Николаеве российские оккупанты обстреляли девятиэтажное здание областной военной администрации.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате обстрела произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без дальнейшего горения.

По информации ГСЧС, из-под завалов извлекли девять человек, которых передали медикам.

Как сообщил Виталий Ким, глава ОВА, снаряд попал и в его кабинет.

Враг обстрелял здание, когда там уже были люди – большинство из них спаслись. По словам Кима, это от 50 до 100 человек.

В настоящее время продолжаются поиски восьми гражданских и троих военных.

По словам главы области, есть информация, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация.

— Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах, – написал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области украинские военные сбили крылатую ракету российских войск.

22 марта российский враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего разрушился двухэтажный жилой дом. Жертвами обстрела стали два человека.

Фото: Виталий Ким

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Источник: ГСЧС

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