В Николаевской области украинские военные сбили крылатую ракету российских войск. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

– Еще 1. Спасибо ВСУ, – написал он.

Кроме этого, Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть сбитую вражескую ракету.

Ранее мы писали, что враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего произошло разрушение двухэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Жертвами обстрела стали два человека.

В результате вражеских обстрелов занялось складское помещение и пять автомобилей на объекте того же Ингульского района. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 250 кв. м.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 28-й день. За три недели российские войска потеряли около 15,3 тыс. личного состава.

Сейчас враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны. Детальнее о ситуации можно узнать из карты боевых действий в Украине.