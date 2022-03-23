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Факты / Украина / Общество

Минус один: в Николаевской области сбили крылатую ракету РФ

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Минус один: в Николаевской области сбили крылатую ракету РФ

В Николаевской области украинские военные сбили крылатую ракету российских войск. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

– Еще 1. Спасибо ВСУ, – написал он.

Кроме этого, Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть сбитую вражескую ракету.

Ранее мы писали, что враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего произошло разрушение двухэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Жертвами обстрела стали два человека.

В результате вражеских обстрелов занялось складское помещение и пять автомобилей на объекте того же Ингульского района. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 250 кв. м.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 28-й день. За три недели российские войска потеряли около 15,3 тыс. личного состава.

Сейчас враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны. Детальнее о ситуации можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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Обстрел Киева из Градов и подрыв моста в Чернигове: что происходит на 28-е сутки войны в Украине (онлайн)

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