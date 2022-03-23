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Факты / Происшествия

В Николаеве вражеские обстрелы разрушили жилой дом, погибли двое

Марта Бондаренко редактор ленты
В Николаеве вражеские обстрелы разрушили жилой дом, погибли двое

Вчера, 22 марта, враг обстрелял Ингульский район Николаева, в результате чего произошло разрушение двухэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Жертвами обстрела стали два человека.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС.

Кроме того, около 22:50 в результате вражеских обстрелов занялось складское помещение и пять автомобилей на объекте в том же Ингульском районе. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 250 кв. м.

Кроме того, пиротехники ГСЧС за сутки в микрорайонах изъяли пять боеприпасов. Всего зарегистрировали 1 058 заявок, из них отработали 548. Работы продолжаются.

Также в течение суток спасатели Николаевской области потушили девять пожаров, не связанных с военными действиями.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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