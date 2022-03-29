У Миколаєві російські окупанти обстріляли девя’типоверхову будівлю обласної військової адміністрації.

Про це повідомили у ДСНС України

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння.

За інформацією ДСНС, з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

За словами очільника області Віталія Кіма, є інформація, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.

– Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах, – написав голова ОВА.

Фото: Віталій Кім