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У Миколаєві окупанти обстріляли 9-поверхову адмінбудівлю, є травмовані

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Миколаєві окупанти обстріляли 9-поверхову адмінбудівлю, є травмовані

У Миколаєві російські окупанти обстріляли девя’типоверхову будівлю обласної військової адміністрації.

Про це повідомили у ДСНС України

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх без подальшого горіння.

За інформацією ДСНС, з-під завалів дістали дев’ять людей, яких передали медикам.

За словами очільника області Віталія Кіма, є інформація, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.

– Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах, – написав голова ОВА.

Фото: Віталій Кім

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Джерело: ДСНС

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