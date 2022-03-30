Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Происшествия

Не только раздевали и обыскивали: мэр Ирпеня об издевательствах оккупантов над женщинами

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Не только раздевали и обыскивали: мэр Ирпеня об издевательствах оккупантов над женщинами

В Ирпене российские оккупанты издевались над женщинами. Захватчики пытались отделить женщин от мужчин, потому что хотели их обменять на пленных.

Об этом рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Журналисты спросили у него, правдива ли информация, что вражеские войска насильственно удерживали людей в Ирпене в подвалах, заставляли раздеться и держали там много дней.

— Я сегодня разговаривал с нашими жителями, вышедшими из этих подвалов. Я на 100% подтверждаю информацию. Они не только раздевали, обыскивали их. У нас есть некоторые факты об издевательствах над женщинами, — сказал Маркушин.

Он добавил, что оккупанты пытались разделить женщин и мужчин.

Читайте
За изнасилование украинских девушек и женщин ответит каждый путинский оккупант – МВД

— Они этих ребят хотели иметь как обменный фонд на их пленных, – заметил мэр Ирпеня.

По его данным, в городе остается около 3,5 тыс. мирного населения.

— Но мы точно не можем сказать, потому что сейчас мы проходим каждый подвал той территории, где были российские войска. И эта цифра может быть больше, — отметил Маркушин.

Читайте
Сначала убили мужа и разбили автомобиль: пьяные российские солдаты изнасиловали украинку

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка