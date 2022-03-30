В Ирпене российские оккупанты издевались над женщинами. Захватчики пытались отделить женщин от мужчин, потому что хотели их обменять на пленных.

Об этом рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Журналисты спросили у него, правдива ли информация, что вражеские войска насильственно удерживали людей в Ирпене в подвалах, заставляли раздеться и держали там много дней.

— Я сегодня разговаривал с нашими жителями, вышедшими из этих подвалов. Я на 100% подтверждаю информацию. Они не только раздевали, обыскивали их. У нас есть некоторые факты об издевательствах над женщинами, — сказал Маркушин.

Он добавил, что оккупанты пытались разделить женщин и мужчин.

— Они этих ребят хотели иметь как обменный фонд на их пленных, – заметил мэр Ирпеня.

По его данным, в городе остается около 3,5 тыс. мирного населения.

— Но мы точно не можем сказать, потому что сейчас мы проходим каждый подвал той территории, где были российские войска. И эта цифра может быть больше, — отметил Маркушин.