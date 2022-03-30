Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 35 день війни
Вбили Вбили
145 дітей
Поранили Поранили
>222 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Не тільки роздягали та обшукували: мер Ірпеня про знущання окупантів над жінками

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не тільки роздягали та обшукували: мер Ірпеня про знущання окупантів над жінками

В Ірпені російські окупанти знущалися над жінками. Загарбники намагалися відокремити жінок від чоловіків, бо хотіли їх обміняти на полонених.

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Журналісти запитали в нього, чи правдивою є інформація, що ворожі війська насильно утримували людей в Ірпені у підвалах, змушували роздягнутись і тримали там багато днів.

– Я сьогодні розмовляв з нашими мешканцями, які вийшли з цих підвалів. Я на 100% підтверджую інформацію. Вони не тільки роздягали, обшукували їх. У нас є деякі факти про знущання над жінками, – сказав Маркушин.

Він додав, що окупанти намагалися розділити жінок і чоловіків.

Читайте
За зґвалтування українських жінок відповідатиме кожен путінський окупант - МВС

– Вони цих хлопців хотіли мати як обмінний фонд на їхніх полонених, – зауважив мер Ірпеня.

За його даними, у місті залишається близько приблизно 3,5 тис. мирного населення.

– Але ми точно не можемо сказати, бо зараз ми проходимо кожен підвал тієї території, де були російські війська. І ця цифра може бути більша, – зазначив Маркушин.

Читайте
Спочатку вбили чоловіка і розбили автомобіль: п'яні російські солдати зґвалтували українку

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка