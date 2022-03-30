В Ірпені російські окупанти знущалися над жінками. Загарбники намагалися відокремити жінок від чоловіків, бо хотіли їх обміняти на полонених.

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Журналісти запитали в нього, чи правдивою є інформація, що ворожі війська насильно утримували людей в Ірпені у підвалах, змушували роздягнутись і тримали там багато днів.

– Я сьогодні розмовляв з нашими мешканцями, які вийшли з цих підвалів. Я на 100% підтверджую інформацію. Вони не тільки роздягали, обшукували їх. У нас є деякі факти про знущання над жінками, – сказав Маркушин.

Він додав, що окупанти намагалися розділити жінок і чоловіків.

– Вони цих хлопців хотіли мати як обмінний фонд на їхніх полонених, – зауважив мер Ірпеня.

За його даними, у місті залишається близько приблизно 3,5 тис. мирного населення.

– Але ми точно не можемо сказати, бо зараз ми проходимо кожен підвал тієї території, де були російські війська. І ця цифра може бути більша, – зазначив Маркушин.