Омбудсмен Людмила Денисова привела список изнасилований российскими оккупантами.

— Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает предела – изнасилованные дети, — заявила Денисова.

Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку в Буче. Сейчас она беременна.

Среди сексуальных жертв россиян – 11-летний мальчик из Бучи. Нелюди привязали к стулу его маму, чтобы она наблюдала за этим.

В Ирпене российские захватчики изнасиловали 20-летнюю девушку. По словам Денисовой, сексуальное насилие над украинкой осуществляли сразу три оккупанта во все возможные места.

— Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты! Изнасилования строго-настрого запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, — заявила Людмила Денисова.

Она отметила, что уже обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом.