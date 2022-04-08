Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Происшествия

Одна девочка уже беременна: Денисова предоставила список изнасилований оккупантами

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Одна девочка уже беременна: Денисова предоставила список изнасилований оккупантами

Омбудсмен Людмила Денисова привела список изнасилований российскими оккупантами.

— Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает предела – изнасилованные дети, — заявила Денисова.

Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку в Буче. Сейчас она беременна.

Среди сексуальных жертв россиян – 11-летний мальчик из Бучи. Нелюди привязали к стулу его маму, чтобы она наблюдала за этим.

Читайте
Изувечил лицо и отрезал волосы: продолжается фиксация сексуального насилия в отношении украинок

В Ирпене российские захватчики изнасиловали 20-летнюю девушку. По словам Денисовой, сексуальное насилие над украинкой осуществляли сразу три оккупанта во все возможные места.

— Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты! Изнасилования строго-настрого запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, — заявила Людмила Денисова.

Она отметила, что уже обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом.

Читайте
Как правильно задокументировать сексуальное насилие во время войны

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка