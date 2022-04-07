Вся Украина и мировое сообщество шокированы преступлениями, совершаемыми российскими оккупантами на территории Украины. Под наибольшей угрозой изнасилования оказываются женщины и дети.

Очень важно сообщать о таких случаях, собирать доказательства и документировать их, чтобы виновные понесли наказание.

Поэтому для учреждений здравоохранения и медицинских работников очень важно знать алгоритм медицинского обследования пострадавших от сексуального насилия, включая связанного с войной, и документирование его результатов.

Также напоминаем, что Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации работает круглосуточно.

116 123

0 800 500 335

Telegram: @NHL116123

Итак, что считается сексуальным насилием и что нужно тщательно документировать:

изнасилование,

угрозы изнасилования,

увечье женских (мужских) половых органов, сосков, груди,

сексуальное рабство,

принуждение к проституции,

принудительная беременность,

принудительная стерилизация,

другие формы сексуального насилия,

пытки электрическим током,

принудительное обнажение.

Если вы или ваши знакомые пострадали от сексуального насилия в условиях войны, ознакомьтесь с инструкцией, как документировать и куда обращаться за помощью: www.bit.ly/3iZ3hPf

Алгоритм медицинского обследования пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной, и документирования его последствий медицинскими учреждениями.

Если вы стали жертвой сексуального насилия и не имеете возможности пройти обследование в специализированном учреждении, обратитесь в медицинское учреждение для получения соответствующей справки по результатам обследования.

Врачи обязаны обследовать вас на предмет нанесенных повреждений согласно процедуре и выдать справку.

При обращении за медицинской помощью пострадавших от сексуального насилия лиц медработники должны зафиксировать жалобы, собрать анамнез, провести осмотр, в случае необходимости осуществить меры по устранению последствий сексуального насилия: осмотр половых органов, осмотр хирурга-проктолога, обследование на ВИЧ, гепатит В, тест на сифилис, инфекции, передаваемые половым путем, анализ на бактериоскопическое обследование, при необходимости вакцинация против столбняка, гепатита В. Данные обследования заносятся в медицинскую документацию. Медицинские работники должны содействовать в получении пострадавшими лицами бесплатной правовой помощи, информировать центры вторичной правовой помощи о необходимости ее предоставления в помещениях медицинского учреждения, если пострадавшие не могут посетить центр по предоставлению бесплатной правовой помощи самостоятельно. Медицинский работник, обнаруживший повреждения, которые могли возникнуть в результате сексуального насилия, документирует результаты обследования, оказания медицинской помощи и передает их для дальнейшего информирования в течение суток уполномоченным подразделениям Национальной полиции, а в случае обнаружения повреждений у детей – в службу по делам детей. По требованию пострадавшего выдается необходимая информация о медицинской помощи в виде справки по форме №028 или №027.

По возможности попросите врача выдать справку по форме, установленной Приложением 3 к Порядку о ведении и документировании результатов медицинского обследования лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Сохраняйте оригиналы справок в бумажном и отсканированном виде. Они могут быть использованы в качестве доказательств совершения соответствующих военных преступлений.

Источник: Ла Страда-Украина