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Одна дівчинка уже вагітна: Денісова надала список зґвалтувань окупантами

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Одна дівчинка уже вагітна: Денісова надала список зґвалтувань окупантами

Омбудсмен Людмила Денісова навела список зґвалтувань російськими окупантами.

– Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти, – заявила Денісова.

П’ятеро окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку у Бучі. Нині вона вагітна.

Серед сексуальних жертв росіян – 11-річний хлопчик з Бучі. Нелюди прив’язали до стільця його маму, щоб вона спостерігала за цим.

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В Ірпені російські загарбники зґвалтували 20-річну дівчину. За словами Денисової, ґвалтували українку троє окупантів у всі можливі місця.

– Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, – заявила Людмила Денісова.

Вона зазначила, що вже звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

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Фото: Depositphotos

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