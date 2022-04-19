Российские войска продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в Луганской области, в том числе жилые дома. Больше всего разрушений в течение последних суток нанесено городу Кременная.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Накануне стало известно, что российские захватчики зашли в город Кременная, завезли туда много техники, и там идут уличные бои.

Отмечалось, что в Кременной оккупанты обстреляли местный стадион Олимп, на котором тренировались спортсмены олимпийской сборной Украины.

Как отметил сегодня Сергей Гайдай, войска РФ продолжают уничтожать инфраструктуру в Кременной. В городе разрушены еще шесть домов, в целом по Луганской области – 12.

– Именно столько в Луганской области повреждено или полностью разрушено домов за минувшие сутки. Больше всего разрушений за вчера в Кременной. Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос. Враг стреляет по многоэтажкам, отдавая себе отчет, что там еще остаются люди, — подчеркнул Гайдай.

Обстреливали оккупанты и город Рубежное, где попали в квартиру. Владелец жилья получил многочисленные осколочные ранения, его удалось спасти.

– Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома, – уточнил Гайдай.

В течение суток в результате вражеских обстрелов еще три дома разрушены в Лисичанске.

А вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели его отбуксировали в безопасное место и эвакуировали людей.

Больше всего разрушений в Кременной: войска РФ уничтожают дома в Луганской области / 3 фотографии

Накануне Сергей Гайдай сообщал, что в Кременной осталось 3,5 тыс. жителей. После того, как в город вошли войска РФ, одна семья пыталась вырваться оттуда самостоятельно, но оккупанты обстреляли автомобиль. По предварительным данным, четыре человека погибли, один получил ранения.

Стоит отметить, что защитники Украины за прошлые сутки отбили 12 российских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские захватчики совершали безуспешные штурмовые действия в районах Новотошковского, Попасной, Авдеевки и Марьинки.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай