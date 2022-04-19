Російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру на Луганщині, зокрема житлові будинки. Найбільше руйнувань протягом останньої доби завдано місту Кремінна.

Про це поінформував очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що російські загарбники зайшли у місто Кремінна, завезли туди багато техніки, і там точаться вуличні бої.

Зазначалося, що в Кремінній окупанти обстріляли місцевий стадіон Олімп, на якому тренувалися спортсмени олімпійської збірної України.

Як наголосив сьогодні Сергій Гайдай, війська РФ продовжують нищити інфраструктуру в Кремінній. У місті зруйновано ще шість будинків, а загалом по Луганській області – 12.

– Саме стільки на Луганщині пошкоджено або вщент зруйновано будинків за минулу добу. Найбільше руйнувань за учора в Кремінній. Два будинки після прямих влучань російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири були охоплені полум’ям – пожежі ліквідували, але чи придатні вони для життя, спірне питання. Ворог стріляє по багатоповерхівках, усвідомлюючи, що там ще залишаються люди, – наголосив Гайдай.

Обстрілювали окупанти і місто Рубіжне, де поцілили в квартиру. Власник житла зазнав численних осколкових поранень, його вдалося врятувати.

– Також 18 квітня в цьому місті, де вже майже нічого не залишилося, зруйнували ще два будинки, – уточнив Гайдай.

Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів ще три будинки зруйновані у Лисичанську.

А поблизу Сєвєродонецька під обстріл потрапив автомобіль. Рятувальники його відбуксували в безпечне місце та евакуювали людей.

Найбільше руйнувань у Кремінній: війська РФ знищують будинки на Луганщині / 3 фотографии

Напередодні Сергій Гайдай повідомляв, що в Кремінній залишилося 3,5 тис. мешканців. Після того як в місто зайшли війська РФ, одна родина намагалася вирватися звідти самотужки, але окупанти обстріляли автомобіль. За попередніми даними, чотири людини загинуло, одна зазнала поранень.

Варто зазначити, що захисники України минулої доби відбили 12 російських атак у Донецькій та Луганській областях. Російські загарбники здійснювали безуспішні штурмові дії в районах Новотошківського, Попасної, Авдіївки та Мар’їнки.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай