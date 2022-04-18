В городе Кременная в Луганской области российские оккупанты обстреляли местный стадион Олимп, на котором обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Этот стадион недавно был отремонтирован по государственной программе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вражеские артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными.

Площадь пожара возле спорткомплекса составляет 2400 кв. м. Спасатели сейчас пытаются локализовать пламя, потому что рядом находится лес.

Кроме того, российские оккупанты вошли в Кременную, там продолжаются уличные бои.

Из-за вражеских обстрелов пострадали жилые массивы в Рубежном. Там из-под завалов трех домов удалось достать семь человек, двое из них были госпитализированы.

А в Золотом в результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения. Повреждены еще несколько жилых домов.

Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.

В Лисичанске враг обстрелял здание полицейского управления, ранения получили шесть патрульных.

Фото: Сергей Гайдай