Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Происшествия

Оккупанты в Луганской области обстреляли стадион для олимпийцев и населенные пункты: есть погибшие

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты в Луганской области обстреляли стадион для олимпийцев и населенные пункты: есть погибшие

В городе Кременная в Луганской области российские оккупанты обстреляли местный стадион Олимп, на котором обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Этот стадион недавно был отремонтирован по государственной программе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вражеские артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными.

Площадь пожара возле спорткомплекса составляет 2400 кв. м. Спасатели сейчас пытаются локализовать пламя, потому что рядом находится лес.

Кроме того, российские оккупанты вошли в Кременную, там продолжаются уличные бои.

Из-за вражеских обстрелов пострадали жилые массивы в Рубежном. Там из-под завалов трех домов удалось достать семь человек, двое из них были госпитализированы.

А в Золотом в результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения. Повреждены еще несколько жилых домов.

Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.

В Лисичанске враг обстрелял здание полицейского управления, ранения получили шесть патрульных.

Фото: Сергей Гайдай

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка