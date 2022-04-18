Сегодня ночью российские оккупанты вошли в город Кременная в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты завезли в город много техники.

— На сегодняшний день самая горячая точка, кроме Попасной, это населенный пункт Кременная. Там внутри идут бои, туда зашла российская армия, там огромное количество техники, – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что раньше местное население области очень просили уезжать. Планировали выезды по лесным тропам, однако за ночь все изменилось.

Он также отметил, что пока неизвестно, сколько людей остается в городах, где идут бои, ведь это нереально подсчитать.

— К тем людям, которые находятся в укрытиях или подвалах, даже подъехать нереально, чтобы с ними переговорить и подсчитать, сколько людей и где, — отметил председатель Луганской ОВА.

А еще он рассказал, что город Золотой находится в эпицентре боев с первого дня масштабного вторжения России на территорию нашего государства.

По словам Сергей Гайдая, в Луганской области жертвами оккупантов стали уже 157 мирных украинцев.

Ранее сообщалось, что в городе Кременная в Луганской области российские оккупанты обстреляли местный стадион Олимп, на котором обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Фото: Сергей Гайдай