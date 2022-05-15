Российские войска ночью дважды ударили ракетами по Сумской области

В ночь с 14 на 15 мая российские военнослужащие дважды обстреляли Сумскую область. Захватчики вечером нанесли ракетный удар с территории страны-агрессора России по окрестностям одного из населенных пунктов Садовской общины.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в результате вражеских обстрелов получили немало повреждений частные владения.
Уже ночью в результате второго ракетного удара с вражеского самолета нанесены разрушения инфраструктуры Глуховской городской общины в Шосткинском районе. К счастью, пострадавших нет.
Вечером в субботу, 14 мая, с территории России военные страны-агрессора вели огонь по Великописаревской общине. Враг осуществил около шести выстрелов из миномета. На этот раз тоже обошлось без раненых.
А вечером в пятницу, 13 мая, российские войска обстреляли Шосткинский район. Всего специалисты зафиксировали около пяти вражеских взрывов, человеческих потерь не было.
Источник: Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА