Российские войска ночью дважды ударили ракетами по Сумской области

В ночь с 14 на 15 мая российские военнослужащие дважды обстреляли Сумскую область. Захватчики вечером нанесли ракетный удар с территории страны-агрессора России по окрестностям одного из населенных пунктов Садовской общины.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в результате вражеских обстрелов получили немало повреждений частные владения.

Уже ночью в результате второго ракетного удара с вражеского самолета нанесены разрушения инфраструктуры Глуховской городской общины в Шосткинском районе. К счастью, пострадавших нет.

Вечером в субботу, 14 мая, с территории России военные страны-агрессора вели огонь по Великописаревской общине. Враг осуществил около шести выстрелов из миномета. На этот раз тоже обошлось без раненых.

А вечером в пятницу, 13 мая, российские войска обстреляли Шосткинский район. Всего специалисты зафиксировали около пяти вражеских взрывов, человеческих потерь не было.

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Источник: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА