Російські війська вночі двічі вдарили ракетами по Сумській області

У ніч з 14 на 15 травня російські військовослужбовці двічі обстріляли Сумську область. Загарбники ввечері завдали ракетного удару з території країни-агресора Росії по околицях одного з населених пунктів Садівської громади.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали чимало руйнувань приватні помешкання.

Вже вночі внаслідок другого ракетного удару з ворожого літака завдано руйнувань інфраструктурі Глухівської міської громади у Шосткинськогому районі. На щастя, постраждалих немає.

Ввечері у суботу, 14 травня, з території Росії військові країни-агресора вели вогонь по Великописарівській громаді. Ворог завдав близько шести пострілів з міномета. Цього разу також обійшлося без поранених.

А ввечері у п’ятницю, 13 травня, російські війська обстріляли Шосткинський район. Загалом фахівці зафіксували близько п’яти ворожих вибухів, людських втрат не було.

Зараз дивляться

Джерело: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА