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Факты / Происшествия

Тревога по всей Украине: оккупанты обстреляли ракетами 5 областей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Тревога по всей Украине: оккупанты обстреляли ракетами 5 областей
Фото: Depositphotos

Ночью российские оккупанты ракетами нанесли удары по нескольким областям Украины.

О взрывах сообщается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Львовской, Тернопольской областях.

Так, ночью ракетный удар получил поселок Десна на Черниговщине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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– Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео прилетов, – сказал он.

О взрывах сообщается и в Житомирской ОВА.

– Уважаемые жители Житомирщины! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие, говорится в сообщении.

Во многих областях воздушная тревога продолжается.

Источник: Вячеслав Чаус, Житомирская ОВА,

 

 

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