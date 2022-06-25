Тревога по всей Украине: оккупанты обстреляли ракетами 5 областей
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Ночью российские оккупанты ракетами нанесли удары по нескольким областям Украины.
О взрывах сообщается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Львовской, Тернопольской областях.
Так, ночью ракетный удар получил поселок Десна на Черниговщине. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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– Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео прилетов, – сказал он.
О взрывах сообщается и в Житомирской ОВА.
– Уважаемые жители Житомирщины! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие, говорится в сообщении.
Во многих областях воздушная тревога продолжается.
Источник: Вячеслав Чаус, Житомирская ОВА,