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Факты / Украина

Оккупанты ракетами обстреляли военный объект на Яворовщине, ранены

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракета

Сегодня около 4 часов утра из акватории Черного моря российские оккупанты выпустили шесть ракет в сторону Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, две ракеты удалось сбить, а четыре, к сожалению, попали в военный объект Яворовского района.

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– На территории Яворивского полигона в результате ракетного удара четверо пострадавших: один – средней тяжести, трое – легкой тяжести, – рассказал Козицкий.

Он заметил, что всех раненых госпитализировали, а бойцы ГСЧС ликвидировали пожар от ракетных ударов.

17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на территории Яворовского района. Обстрел происходил почти на границе с Польшей.

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