Почти 30 ракет: оккупанты обстреляли Житомирскую область, есть разрушения и погибший
Сегодня ранним утром российская армия нанесла массированный ракетный удар по Житомирской области. К сожалению, есть жертвы.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, с 4:15 утра враг начал ракетные обстрелы Житомирской области.
– На этот раз по территории области выпустили около 30 ракет, – заявил глава ОВА.
Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. К сожалению, один военный погиб, еще один получил ранения.
Ранее в Житомирской ОВА сообщили, что в области слышны взрывы.
Мониторинговая группа Белорусский Гаюн ранее сообщила, что российские бомбардировщики у белорусско-украинской границы выпустили по меньшей мере два десятка ракет по территории Украины.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна.