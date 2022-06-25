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Факты / Происшествия

Почти 30 ракет: оккупанты обстреляли Житомирскую область, есть разрушения и погибший

Марта Бондаренко, редактор ленты
Почти 30 ракет: оккупанты обстреляли Житомирскую область, есть разрушения и погибший
Фото: Depositphotos

Сегодня ранним утром российская армия нанесла массированный ракетный удар по Житомирской области. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, с 4:15 утра враг начал ракетные обстрелы Житомирской области.

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– На этот раз по территории области выпустили около 30 ракет, – заявил глава ОВА.

Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. К сожалению, один военный погиб, еще один получил ранения.

Ранее в Житомирской ОВА сообщили, что в области слышны взрывы.

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Мониторинговая группа Белорусский Гаюн ранее сообщила, что российские бомбардировщики у белорусско-украинской границы выпустили по меньшей мере два десятка ракет по территории Украины.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна.

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