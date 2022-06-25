Червень, 25 в 6:36

Вночі російські окупанти ракетами завдали ударів по кількох областях України.

Про вибухи повідомляється у Київській, Чернігівській, Житомирській, Львівській, Тернопільській областях.

Так, вночі ракетного удару зазнало селище Десна на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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– Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео прильотів, – сказав він.

Про вибухи повідомляють і у Житомирській ОВА.

– Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття, – йдеться у повідомленні.

У багатьох областях повітряна тривога досі триває.

Джерело: В’ячеслав Чаус, Житомирська ОВА,