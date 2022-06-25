Тривога по всій Україні: окупанти обстріляли ракетами 5 областей
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Вночі російські окупанти ракетами завдали ударів по кількох областях України.
Про вибухи повідомляється у Київській, Чернігівській, Житомирській, Львівській, Тернопільській областях.
Так, вночі ракетного удару зазнало селище Десна на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
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– Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео прильотів, – сказав він.
Про вибухи повідомляють і у Житомирській ОВА.
– Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття, – йдеться у повідомленні.
У багатьох областях повітряна тривога досі триває.
Джерело: В’ячеслав Чаус, Житомирська ОВА,