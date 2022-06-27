Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: по меньшей мере 2 человека погибли и 20 ранены

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области по состоянию на 17.45 погибли по меньшей мере два человека. Еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— На данный момент известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается.

27 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге.

Сейчас смотрят

По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения “к военным действиям”.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Источник: Кирилл Тимошенко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка