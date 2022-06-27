Июнь, 27 в 18:36

Украине необходимо больше вооружения и систем противовоздушной обороны для того, чтобы защитить мирных жителей от террора российской армии.

Так отреагировал на ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге, где находились около тысячи человек, глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но даже самое болезненное воображение не догадалось, что такими центрами они считают торговые. Пострадали мирные люди, более 1 тыс. гражданских жителей, – подчеркнул Ермак.

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По его словам, Украине нужно еще больше оружия и систем ПВО, чтобы защитить мирных людей. По мнению главы ОП, Россия должна быть признана страной — спонсором терроризма.

По оперативным данным, в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 20 жителей ранены, среди них 9 человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас продолжаются спасательные работы.