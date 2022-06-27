Червень, 27 в 19:59

У торговельний центр Амстор у Кременчуку російські окупанти влучили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 великої дальності, випущеними із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Літаки російських військ злетіли з аеродрому Шайковка, а запуск ракет здійснювали з Курської області на території Росії, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За останніми даними, загинуло 10 громадян, ще 21 людину поранено та госпіталізовано. Серед них шестеро жителів у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям.

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Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука, повідомив глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Напередодні пролунав вибух у ТРЦ Кременчука, в якому перебували близько тисячі людей. Наразі невідома точна кількість загиблих і постраждалих, оскільки рятувальні роботи досі тривають.