Июнь, 27 в 18:01

Российские войска обстреляли ракетами торговый центр в Кременчуге. По предварительным данным, в ТРЦ во время ракетного удара находились около тысячи мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль перешел к откровенному террору мирного населения, а введенные санкции “сломают хребет” России.

Сейчас смотрят

По его мнению, террор, к которому откровенно перешел кремлевский режим, нанося ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам, имеет несколько причин:

месть за точность и результативность ударов ВСУ по ним;

реакция на новые решения ЕС, G7, стран НАТО, фундаментально меняющие содержание и перспективы войны;

гарантировано высокий уровень поддержки Украины и просадка социосистемы Российской Федерации в каменно-угольный век;

фрустрация от понимания вышеупомянутых вещей и того, что война для России проиграна, как ни крутись еще на конкретном поле боя.

Накануне раздался взрыв в ТРЦ Кременчуга, в котором находились около тысячи человек. По последним данным, известно по меньшей мере о 20 раненых, из них 9 мирных жителей в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается.