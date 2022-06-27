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Факты / Происшествия

Кремль перешел к откровенному террору, санкции “ломают хребет” РФ: Арестович об ударе по Кременчугу

Юля Захарченко, редактор ленты
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ГСЧС

Российские войска обстреляли ракетами торговый центр в Кременчуге. По предварительным данным, в ТРЦ во время ракетного удара находились около тысячи мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль перешел к откровенному террору мирного населения, а введенные санкции “сломают хребет” России.

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По его мнению, террор, к которому откровенно перешел кремлевский режим, нанося ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам, имеет несколько причин:

  • месть за точность и результативность ударов ВСУ по ним;
  • реакция на новые решения ЕС, G7, стран НАТО, фундаментально меняющие содержание и перспективы войны;
  • гарантировано высокий уровень поддержки Украины и просадка социосистемы Российской Федерации в каменно-угольный век;
  • фрустрация от понимания вышеупомянутых вещей и того, что война для России проиграна, как ни крутись еще на конкретном поле боя.

Накануне раздался взрыв в ТРЦ Кременчуга, в котором находились около тысячи человек. По последним данным, известно по меньшей мере о 20 раненых, из них 9 мирных жителей в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается.

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